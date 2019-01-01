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Business Address:Kemp House, 160 City Rd, Old Street, London EC1V 2NX, United KingdomOld Street,London,EC1V 2NX,United Kingdom |Email: team@compensair.com
Company No. 201913904W Rated 4,8 / 5 based on 976 reviews. | Review Me

Получите до €600 компенсации в случае:

Проверить рейс за 2 минуты
1

Комиссия за результат

Мы удерживаем комиссию 25% в момент перечисления средств на ваш счёт
2

€450

Средняя сумма компенсации, которую получили наши клиенты
3

150+ авиакомпаний

Успешно работаем более чем со 150 авиакомпаниями из 60 стран мира, включая чартерные рейсы

Отзывы

4,8 / 5
Excellent

Как это работает?

Вы подаёте заявку

Заполняете данные о рейсе и короткое описание
Это занимает 2 минуты
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Получаете заслуженную компенсацию

Мы переведем Вашу компенсацию (за вычетом комиссии 25%) удобным Вам способом
Всю работу и риски мы берём на себя
Оставьте нам всю рутинную и бумажную работу
Мы тщательно взвешиваем все аспекты при формировании претензии

Анализируем Ваш случай и готовим первичную претензию

Мы анализируем Ваш случай на основе нашей прецедентной базы и готовим аргументацию для подачи первичной претензии в авиакомпанию
Мы имеем большую юридическую базу и прорабатываем большое количество документов

Выполняем всю «бумажную» работу для получения компенсации

Наши юристы ведут диалог с авиакомпанией и выполняют всю «бумажную» работу для получения компенсации в досудебном порядке
Мы имеем большой опыт судебных разбирательств с авиакомпаниями

Обращаемся в суд для взыскания компенсации

В случае необходимости мы готовим пакет документов и обращаемся в суд для взыскания компенсации с авиакомпании. Для Вас это абсолютно бесплатно – мы берем на себя все судебные издержки
Подайте заявку за 2 минуты и получите заслуженную компенсацию
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