Благодарна команде compensair ! С вами очень приятно работать! Все сделано быстро и профессионально!Опубликовано лилия Харитонова Вторник, 21 мая 2019 г.
Компенсация связана с отменой рейса, и ребята команды compensair сработали оперативно, и в течении месяца связались с...Опубликовано Диана Соколова Среда, 31 октября 2018 г.
Реально очень удобный сервис! Честно, даже не ожидала, что что-то получится «выбить» из авиакомпании. А тут не...Опубликовано Yana Axenova Среда, 26 июня 2019 г.
Спасибо огромное! Получили €750 ! На заявку ушло около 10 мин.. всю работу сделали профессионалы! Компенсацию получили довольно быстро! Рекомендую!Опубликовано Маргарита Безкровная Четверг, 7 марта 2019 г.